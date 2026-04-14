Settimana decisiva in casa Salernitana: i nodi da sciogliere fra Iervolino e Rufini

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di proprietà della Salernitana da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini. I due infatti sono in procinto di definire il passaggio di quote azionarie con il primo che sta aspettando che ci siano tutte le sottoscrizioni di aumento di capitale sia in Antarees srl che in Salernitana (1 milione e 250mila euro) come riporta l’edizione locale de Il Mattino che spiega come quest’ultima sottoscrizione, fatta dal vecchio socio e girata ai nuovi con contestuale accettazione degli obblighi connessi, è l’operazione che comporta il trasferimento della legittimazione e delle responsabilità sociali. Se tutto andrà a buon fine già domani potrebbe esserci l’appuntamento dal notaio per il rogito anche se ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere.

Il primo ostacolo da superare è l’entità della sottoscrizione dell’aumento di capitale. “Il contratto preliminare stipulato il 14 marzo, alla vigilia di Crotone-Salernitana, è stato firmato da Nello Annunziata, consigliere di Salerno Coast Investment holding proprietaria della Salernitana, su delega del proprietario Danilo Iervolino. La controfirma è di Rufini, in qualità di socio unico di Antarees srl. Dunque se è Antarees che si impegna a rilevare la Salernitana, per sua natura giuridica, è una srl con socio unico, nello studio notarile dove è previsto il rogito non può essere versata una quota parte dell’aumento di capitale ma tutto l’importo. - si legge sul quotidiano - Non solo, dunque, il 25% (1 milione e 250mila euro) e il restante 75% entro 18 mesi ma tutto e subito, cioè i 5 milioni previsti”.

Se però fossero due gli acquirenti, ovvero la stessa Antarees e Rufini in persona, allora la cosa sarebbe diversa con il versamento dei soli 1,25 milioni (un milione da parte della società e 250mila euro da parte dello stesso Rufini) con la restante parte dell’aumento di capitale che avverrebbe nei 18 mesi successivi. Comunque sia l’accordo dovrà poi essere passato al vaglio della FIGC che effettuerà i controlli del caso entro un mese dalla chiusura degli affari.

“Se Rufini sarà il nuovo proprietario, Sarandrea diventerà il nuovo dg e nel frattempo cerca anche partner che affianchino il progetto, la cui gestione è parecchio onerosa (il monte ingaggi dei calciatori è 7 milioni). - si legge ancora su Il Mattino - L’acquirente continua ad offrire rassicurazioni: aumento di capitale, la fideiussione, 6 milioni da riconoscere nel caso di promozione in B e altri 15 se la Salernitana sarà promossa in A, in ossequio agli earn-out concordati. Iervolino, di contro, chiede solidità, a tutela del presente e del futuro della Salernitana e anche a propria tutela. L’appuntamento per il rogito avverrebbe in leggero anticipo rispetto alla data ultima del 20 aprile, cioè la scadenza del contratto preliminare”.