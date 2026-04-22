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AlbinoLeffe, sirene di mercato per il 2009 Simonelli. Ci pensano un club di A e uno di B
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Sirene di mercato per un talento di Serie C. Si tratta di Thomas Simonelli, esterno mancino classe 2009 in forza all'AlbinoLeffe.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il suo nome sarebbe finito nel mirino di Torino e Modena. Per entrambe si tratterebbe di un'investimento per il futuro vista giovanissima età del ragazzo
Simonelli, protagonista nel campionato Primavera, nel corso di questa stagione ha messo a referto anche le sue prime presenze fra i professionisti (5) con anche un assist all'attivo.
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