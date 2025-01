Ufficiale Sorrento, scelto il nuovo tecnico: prima squadra affidata a Giovanni Ferraro

Il Sorrento Calcio 1945 srl rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Ferraro. Nato a Vico Equense il 19 febbraio del 1969, Ferraro è reduce da due campionati vinti in Serie D sulle panchine di Giugliano e Catania. Per lui esperienze in C con Vico Equense (trascinato dall’Eccellenza ai professionisti) ed Arzanese oltre a tante prestigiose panchine in Serie D, come ad esempio quelle di Casertana e Savoia. Ferraro è stato anche calciatore del Sorrento con all’attivo 61 presenze, due reti ed un campionato vinto (promozione dalla D alla C-2) tra il 2004 ed il 2006.

“Sono molto felice di intraprendere questo nuovo percorso con il Sorrento; per rispetto delle piazze dove ho allenato di recente e del percorso che sto facendo, ho aspettato che arrivasse la chiamata giusta e questa lo è per ciò che il Sorrento ha dimostrato di saper fare negli ultimi anni con l’attuale gestione societaria. So che ci aspetta un compito difficile e che abbiamo un obiettivo preciso da raggiungere, per altro di fondamentale importanza per il club in prospettiva futura. L’unica ricetta che conosco per centrare buoni risultati è il lavoro, oltre alla disponibilità da parte dei calciatori, al rispetto da parte di questi ultimi per la loro professione ed ovviamente all’attaccamento alla maglia da parte di tutte le componenti”.