Ufficiale Sorrento, interrotto il rapporto con mister Ferraro. Confermati Amarante e Cacace

Novità in casa Sorrento in vista della stagione di Serie C 2025-2026, con il club campano che, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, "ringrazia mister Giovanni Ferraro, il cui accordo con il club è in scadenza il 30 giugno, per l’impegno profuso alla guida della squadra rossonera e per aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo salvezza nella stagione calcistica 2024/2025".

Ma non finisce qui, perché i rossoneri nel contempo, fanno sapere che "il direttore sportivo Alessandro Amarante, il responsabile dell’area tecnica Davide Cacace ed il responsabile scouting Roberto Parmegiani sono confermati, nei rispettivi ruoli, anche per l’annata 2025/2026".