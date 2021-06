SudTirol, Javorcic: "Il mio pensiero collima con i progetti del club: ecco perché sono qui"

Ivan Javorcic, nuovo allenatore del Sudtirol, si è presentato nella sua nuova società con la consueta conferenza stampa, "L'idea del Sudtirol nasce da un confronto quotidiano con il direttore Bravo - ha raccontato -. Quando ho conosciuto il presidente, mi è stata presentata questa missione della società che si sposa con il mio pensiero. Ovvero far le cose in maniera seria, oculata, ambiziosa e contemporaneamente rispettosa e corretta verso tutti. Ringrazio il presidente per la fiducia e il direttore Bravo per avermi scelto. Sento la responsabilità, per me è una bella sfida, sono curioso di conoscere questo mondo e i miei ragazzi, che saranno i veri protagonisti di questo percorso. Il nostro obiettivo principale è dare una mentalità vincente, che non significa solamente vincere, ma dimostrare una cultura e un modo di lavorare in una certa maniera. Con etica e persone che vogliono migliorarsi per portare questo progetto sempre più in alto".