Ufficiale Team Altamura, è addio con Bolognese: risoluzione consensuale del contratto

Team Altamura comunica di aver rescisso consensualmente l’accordo con il calciatore Simone Bolognese.

Al calciatore va il ringraziamento per le due stagioni trascorse in biancorosso e per aver contribuito alla promozione del club in Serie C Now ed un augurio per il prosieguo della sua carriera.