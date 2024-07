Ufficiale Team Altamura, arriva la conferma de Il Professore Simone Bolognese

Il Team Altamura ha annunciato sui propri canali social la conferma di Simone Bolognese, centrocampista protagonista della promozione in Serie C nella passata stagione con quattro gol in 33 presenze. Questo il comunicato:

"Per la terza stagione consecutiva il Professore ha scelto Altamura. Simone Bolognese vestirà la maglia biancorossa del Team Altamura e sarà disposizione di mister Di Donato per disputare un campionato di vertice. Il forte centrale di centrocampo, classe 1999, ha tanta voglia di vincere ed ha sposato il progetto calcistico della Società altamurana. Simone Bolognese, è stato confermato Leone per la prossima stagione 2024/25 di Serie C".