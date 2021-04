Ternana, Bandecchi annuncia: "I tifosi dovranno sopportarmi per altri tre anni"

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha sciolto le riserve e resterà ancora alla guida del club appena promosso in Serie B: “Resterò patron e presidente della Ternana per il prossimo triennio, i ternani mi dovranno sopportare ancora. Il periodo di riflessione non è ancora finito, devo ragionare bene sul progetto. - ha spiegato Bandecchi al Messaggero - Cittadinanza onoraria? Spero non sia stata proposta solo per il risultato della promozione in B, ma sarei lusingato se fosse nata per le azioni in ambito sociale promosse attraverso Terni col Cuore”.