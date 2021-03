Ternana, come te nessuno mai: superati i record di Milan e Manchester City

Milan, Manchester City, Leicester, Lille e Ternana: cosa hanno in comune queste squadra che, eccezion fatta per quella umbra, militano nei massimi campionati dei rispettivi paese? Sono quelle che hanno vinto più partite in trasferta, nove per la precisazione.

E' il Corriere dell'Umbria a evidenziare questa curiosa statistica circa la formazione di Cristiano Lucarelli, prima nel Girone C di Serie C.

Ma proprio le Fere, rispetto alle illustre colleghi, vantano un ulteriore primato: non hanno mai perso una gara, a differenza appunto delle altre che alla casella sconfitte contano una X; situazione che vale ai rossoverde anche la media punti più alta, 2.64 a partita.