Ternana, Lucarelli: "Abbiamo fatto vedere che il ko di Catanzaro è stato solo un episodio"

C'era grande attesa per vedere come la Ternana avrebbe reagito al ko di Catanzaro, unico in stagione e arrivato solo alla 26^ giornata del campionato. Contro la Virtus Francavilla, la squadra di Cristiano Lucarelli è tornata a far punti (anche se uno solo), e proprio di questo, come riferisce ternananews.it, ha parlato il mister in conferenza post gara: "Ho avuto buone impressioni, abbiamo giocato 95' dentro la metà campo avversaria, contro una squadra che ha pensato solo a difendersi. Non era facile trovare spazi, eravamo sempre presenti dentro la loro area. Abbiamo avuto l'opportunità per andare in vantaggio ma l'abbiamo vanificata per uno sbaglio di valutazione. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, è stata una prestazione importante ed è questo che mi interessava. Volevo vedere un'immediata reazione dopo la sconfitta con il Catanzaro e c'è stata. Poi si sa, qui non è mai facile venire a giocare anche per l'atteggiamento dell'avversario. Sono soddisfatto. Non voglio dire che ho visto solo segnali di ripresa, perché abbiamo inciampato in una sola partita. Oggi abbiamo fatto vedere che è stato solo un episodio. Andiamo avanti con la massima fiducia in tutto quello che facciamo".