Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Nel giorno del derby contro il Perugia, una notizia inattesa riaccende le speranze in casa Ternana. In piena crisi societaria, con il rischio concreto di un tracollo finanziario, emerge infatti la figura di un possibile acquirente pronto a intervenire per salvare il club.
Secondo il Corriere dell’Umbria, si tratterebbe di un imprenditore locale, definito Mister X, originario dell’area ternano-narnese ma con attività consolidate all’estero. Un profilo solido e determinato, che potrebbe presentare già il 13 aprile un’offerta ufficiale alla famiglia Rizzo per rilevare la società ed evitare il fallimento.
Le condizioni, però, sono tutt’altro che semplici: l’eventuale acquirente dovrebbe farsi carico non solo del costo di acquisizione – circa 5 milioni di euro richiesti dall’attuale proprietà – ma anche di un indebitamento complessivo che, secondo quanto dichiarato dall’ex patron Stefano Bandecchi, sfiorerebbe i 14,4 milioni. Un’operazione che si avvicina dunque ai 20 milioni di euro complessivi.
Il tempo stringe: l’assemblea dei soci è imminente e il 16 aprile rappresenta una scadenza cruciale per evitare sanzioni federali o conseguenze ancora più gravi. In questo contesto complicato, segnato anche da tensioni legali e mediatiche tra le parti, l’eventuale ingresso di “Mister X” appare come un’ultima, fragile speranza.