Ufficiale Ternana, termina l'avventura di Labojko: il polacco ha risolto il proprio contratto

"La Ternana Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Jakub Labojko. Al centrocampista polacco il ringraziamento per l’impegno profuso in rossoverde e l’augurio più sincero per le migliore fortune umane e professionali".

Con questa nota il club umbro ha annunciato l’addio del classe ‘97 dopo 24 presenze nella passata stagione. È durata dunque un anno l’esperienza del polacco in rossoverde e probabilmente anche quella in Italia dove ha vestito anche, per settanta volte, la maglia del Brescia. Ad attendere Labojko infatti ci sarebbe il Ruch Chorzow - che milita nella seconda serie polacca - che da alcune settimane era sulle sue tracce e ora potrebbe tesserarlo a parametro zero.