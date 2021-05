tmw C.Italia senza club di C. Pres. Olbia: "Non è colpa della Serie A: la organizzi la FIGC"

Niente Coppa Italia per i club di Serie C. Una rivoluzione che porta il calcio lontano dalle piccole realtà e che ha scatenato subito reazioni pesanti. Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, il Presidente dell'Olbia, Alessandro Marino, ha parlato anche di questo tema. "Dipende molto da come viene concepita e da chi è l'organizzatore. Faccio una battuta: chiediamo a Florentino di fare la Champions, sappiamo cosa organizza, no? La Serie A cerca di massimizzare i propri interessi, dovrebbe essere organizzata più dalla FIGC. Dovrebbe essere la Coppa di tutte le categorie, concepita come il calcio dei comuni, il sogno come in Inghilterra. Avrei lavorato su una formula di questo tipo".

Peraltro per voi significa anche perdere risorse.

"Sono occasioni uniche per vedere una squadra blasonata nella propria città. Ci sono potenzialità in Italia per creare una formula capillare e coinvolgente, che possa andare in linea con la riforma della Primavera. Queste formule sono in linea, tranne questa ma non è colpa della Serie A. Il punto è chi organizza, come detto: dovrebbe essere la Coppa di tutti, dunque della Federazione".

Chiosa sul mister: avanti con Max Canzi?

"I punti di partenza sono quelli: dobbiamo capire i dettagli ma ci sono le intenzioni per proseguire assieme".