tmw Carrarese, il rinforzo offensivo arriva dal Borgosesia: chiuso l'accordo per Bramante

Rinforzo in attacco per la Carrarese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club apuano ha chiuso per l'approdo in giallazzurro di Simone Bramante, classe '98 proveniente dal Borgosesia, formazione del campionato di Serie D.