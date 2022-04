ufficiale Carrarese, dopo Pasciuti un altro rinnovo. Bramante prolunga per due stagioni

Serie C

ieri alle 19:57

Non solo Lorenzo Pasciuti. Quest'oggi, in casa Carrarese, è arrivato anche il rinnovo di Simone Bramante, che ha prolungato con gli apuani per altre due stagioni.