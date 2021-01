tmw Catanzaro, tutto fatto per Jefferson del Padova: manca solo la firma

Si rinforza in attacco il Catanzaro. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il Padova per il trasferimento in Calabria del brasiliano Jefferson: trovata l'intesa, manca solo la firma.