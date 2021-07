tmw Il Modena rinforza la trequarti: vicino l'accordo per il prestito di Minesso

Chiusa l'esperienza con il Perugia, culminata col ritorno del Grifo in Serie B dopo un solo anno, per Mattia Minesso sembrano rimanere aperte le porte di un'altra ambiziosa Serie C. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il duttile trequartista è a un passo dal Modena, dove arriverà in prestito dal Pisa.