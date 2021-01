tmw Perugia, per il centrocampo c'è Di Noia del ChievoVerona

Il centrocampista Giovanni Di Noia si appresta a lasciare il ChievoVerona, dove ha trovato pochissimo spazio, per rilanciarsi in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe '96 sarebbe diretto verso Perugia che piazzerebbe così un altro importante colpo per inseguire la promozione in Serie B.