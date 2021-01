tmw Pistoiese, c'è l'accordo con Maurizi: contratto fino a giugno per il trequartista

Come annunciato poco fa, il trequartista Samuele Maurizi lascia il Carpi. Il giocatore era finito nel mirino della Pistoiese che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha perfezionato in questi minuti l'accordo con il classe '95: Maurizi arriva in orange a titolo definitivo, con contratto fino a giugno.