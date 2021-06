tmw Torino, per il giovane Greco forte interesse del Pordenone

C'è il forte interesse del Pordenone per Freddi Greco, classe 2001 e capitano del Torino Primavera. Quest'anno è stato impiegato con ottimi risultati come esterno sinistro in una difesa a quattro. Nato in Madagascar, fa parte delle giovanili azzurre.