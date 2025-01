Ufficiale Monopoli, rinforzo a centrocampo: dal Vicenza arriva a titolo definitivo Freddi Greco

La SS Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla LR Vicenza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jean Freddi Pascal Greco.

Centrocampista di piede sinistro, classe 2001, nato il 12 febbraio a Andohatapenaka in Madagascar, di nazionalità italiana, Greco ha collezionato in questa prima parte di stagione 20 presenze (17 in campionato e 3 in coppa) con la maglia del Vicenza.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, in passato Greco ha indossato anche le maglie di Torino, Pordenone e Catania. Per lui 112 presenze e 3 gol in tutte le competizioni della Serie C, oltre a 43 presenze e 1 gol con le diverse selezioni azzurre (Italia U20, Italia U19 e Italia U17).

Già a disposizione di mister Colombo, Greco indosserà la maglia numero 15.

Ha firmato fino al 30 giugno 2027.