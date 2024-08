Ufficiale Campobasso, nuovo innesto per l'attacco: arriva Di Stefano dal Modena

vedi letture

Lorenzo Di Stefano, punta centrale classe 2002, è il nuovo rinforzo del Campobasso. Il giovane attaccante ha mosso i suoi primi passi nel settore giovanile del Catania, per poi proseguire la sua crescita calcistica nell’under 17 della Sampdoria. La sua carriera è proseguita con esperienze importanti: il passaggio al Gubbio sotto la guida di mister Piero Braglia, poi l’approdo al Lecco in Serie B, e infine, a gennaio, il trasferimento al Modena.

Ora, Di Stefano è pronto per una nuova sfida, questa volta con la maglia del Campobasso FC. “Sono molto emozionato e felice di essere qui a Campobasso”, ha dichiarato Lorenzo al suo arrivo. “Conosco mister Braglia, lo sento da luglio e so cosa vuole dai suoi ragazzi. Amo il suo modo di lavorare e so bene che con lui si fa sempre sul serio. Di Campobasso ho sentito parlare e ho visto i video sul web di una piazza calda e appassionata. Quindi non vedo l’ora di iniziare”.