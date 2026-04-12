Trapani, Aronica: "Avremmo meritato il pareggio, stiamo facendo un gran campionato"

Delusione in casa Trapani dopo la sconfitta interna contro la Salernitana. Il tecnico amaranto Salvatore Aronica ha analizzato la gara, soffermandosi anche sull’episodio che gli è costato l’espulsione. “Mi hanno espulso solo perché volevo rivedere al Var il gol della Salernitana, speravo fosse fuorigioco”, ha dichiarato l’allenatore. Sulla partita, Aronica ha sottolineato la buona prova dei suoi: “Ottimo primo tempo, meritavamo il raddoppio.

Nella ripresa il gol subito a freddo ci ha fatto perdere certezze.Credo che il pari sarebbe stato il risultato più giusto contro una corazzata come la Salernitana. Al netto della penalizzazione, abbiamo di fatto 48 punti e stiamo facendo un grande campionato”. Infine uno sguardo al finale di stagione: “Ora pensiamo alle ultime gare e a raccogliere il massimo. Questa è una squadra che lotta sempre e questi ragazzi meritano tanto”.