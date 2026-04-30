TMW Trapani, Aronica: "49 punti e retrocessi per le vicende fuori dal campo. Il telefono squilla"

Una stagione segnata dalle penalizzazioni, una retrocessione che sul campo non sarebbe mai arrivata e un futuro ancora tutto da scrivere. Salvatore Aronica si racconta a TuttoMercatoWeb.com a campionato concluso, con la lucidità di chi ha vissuto mesi difficilissimi ma non si è arreso.

49 punti non bastano: la stagione del Trapani

I numeri dicono una cosa, la classifica finale un'altra. "Con quarantanove punti saremmo entrati nei playoff e invece siamo retrocessi per le vicende fuori dal campo - spiega Aronica -. A gennaio abbiamo rivoluzionato la squadra e questo è stato un problema che ha poi condizionato la stagione". Un'annata travagliata fin dall'inizio, con il club siciliano alle prese con deferimenti e scadenze federali che hanno reso impossibile lavorare con serenità: "Al netto degli otto punti iniziali che abbiamo azzerato subito è stato un continuo di problemi e deferimenti. I primi giorni erano tormentati da scadenze federali e penalizzazioni varie".

Lo schermo tra la squadra e il caos

In questo contesto, il lavoro di Aronica e del suo staff è stato soprattutto di protezione: tenere il gruppo lontano dalla tempesta che si agitava fuori dallo spogliatoio. "Non è stato facile - ammette - Io e il mio staff, che ringrazio, abbiamo cercato di isolare i ragazzi da tutta questa situazione".

Il futuro a Trapani: prima l'8 maggio

Sul proprio domani in granata, Aronica frena ogni speculazione e rimanda tutto a una data precisa: "Il campionato è finito domenica. Aspettiamo i vari giudizi. Poi a bocce ferme vedremo le situazioni. Con il Presidente c'è un rapporto di stima: il futuro non è la priorità, che invece è capire cosa accadrà l'8 maggio con il giudizio della commissione tributaria".

Il mercato degli allenatori: il telefono squilla

Qualunque sarà la decisione sul club siciliano, Aronica non resterà senza proposte. "Personalmente sul campo sono stati due anni importanti - sottolinea -. Il telefono squilla, qualcuno si era già fatto sentire durante l'anno. Aspetto con calma per capire cosa accadrà prima a Trapani".