Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
“Luca Paganini, uscito al 15’ del secondo tempo di Campobasso – Vis Pesaro, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nel corso delle prossime settimane per definire i tempi di recupero”.
Con questa nota la Vis Pesaro ha comunicato l’esito degli esami a cui l’esperto centrocampista si è sottoposto dopo l’infortunio nell’ultimo turno di campionato. Un problema muscolare che potrebbe tenerlo fermo da poche settimane a un mese a seconda della gravità, non specificata nel comunicato, o oltre nei casi più importanti. Solo nei prossimi giorni dunque sapremo quanto tempo ci vorrà al classe ‘93 per tornare in campo, ma sicuramente non sarà disponibile per la sfida alla Torres di questo fine settimana.
