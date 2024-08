Ufficiale Triestina, arriva in prestito dallo Spezia l'attaccante lettone Raimonds Krollis

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione di Raimonds Krollis. L’attaccante lettone classe 2001 arriva a titolo temporaneo dallo Spezia fino al 30 giugno 2025, con opzione di acquisto a favore della società alabardata.

LA CARRIERA - Cresciuto calcisticamente in patria, nel suo curriculum può vantare 111 presenze tra massima serie lettone e coppa nazionale, con 52 reti e 18 assist. Con la casacca del Valmiera ha inoltre collezionato 4 presenze, un gol e un assist nei preliminari di UEFA Conference League. Approdato allo Spezia a gennaio del 2023, ha totalizzato 4 presenze in Serie A disputando con i liguri anche la prima metà della passata stagione, con 9 presenze in cadetteria e 2 in Coppa Italia prima dell’esperienza in Serie B in Repubblica Ceca con la maglia del Vyskov, totalizzando 5 reti e 3 assist in 14 presenze. Nel suo curriculum può inoltre vantare 13 presenze e 10 reti con la nazionale lettone Under 19 e 38 gare con 4 gol in nazionale maggiore.