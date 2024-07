Ufficiale Triestina, preso il terzino sinistro Tonetto: ha siglato un accordo biennale

Attraverso i propri canali ufficiali, la Triestina comunica l'ingaggio di Mattia Tonetto. Ecco la nota ufficiale del club: "US Triestina Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio di Mattia Tonetto.

Tonetto, terzino sinistro classe 2001, si è legato alla Triestina con un accordo di durata biennale, con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

Figlio dell’ex calciatore triestino Max, dopo la formazione giovanile nel Frosinone ha maturato esperienza in Serie C, mettendo insieme 20 presenze nella stagione 2020/21 con Imolese e Cesena. Ha disputato l’annata successiva nel Monterosi, sempre in Serie C, collezionando 21 presenze e un assist tra regular season e playoff. Passato alla Feralpisalò, ha contributo alla vittoria del campionato con 22 presenze e un assist, rimanendo in verdeblù anche nella passata stagione in Serie B, nella quale è sceso in campo in 23 occasioni condite da due reti".