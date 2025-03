Ufficiale Tutto confermato in casa Casertana, torna Iori in panchina dopo due mesi

"La Casertana FC comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra a Manuel Iori. L’allenatore dirigerà la seduta di allenamento in programma nel pomeriggio allo stadio Pinto".

Con questa nota il club campano ha annunciato di aver richiamato Iori per sostituire quel Massimo Pavanel, e il suo staff, che sono stati esonerati quest'oggi dopo un cammino fatto di tre pareggi e cinque sconfitte con una media punti per partita da 0,38. Il tecnico di Portogruaro era arrivato in panchina il nove gennaio scorso proprio per sostituire l'ex centrocampista che ora, a distanza di due mesi, torna nuovamente alla guida dei rossoblù.

Qui l'elenco degli allenatori che si sono succeduti nel Girone C di Serie C:

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato) -> dimissioni il 21/01 -> dal 23/02 Simone BANCHIERI

Audace Cerignola: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato) -> esonerato il 22/09 -> dal 22/09 Raffaele BIANCOLINO

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato il 05/02 -> dal 05/02 Michele PAZIENZA -> esonerato il 10/03 - dal 10/03 Gaetano AUTERI

Casertana: Manuel IORI (nuovo) -> esonerato il 09/01 -> dal 09/01 Massimo PAVANEL -> esonerato il 13/03 -> dal 13/03 Manuel IORI

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato) -> esonerato il 22/10 -> dal 23/10 Vincenzo MAIURI

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo BRAMBILLA (nuovo) -> esonerato il 25/09 -> dal 27/09 Ezio CAPUANO -> esonerato il 28/10 -> dal 7/11 Luciano ZAURI

Giugliano: Valerio BERTOTTO (confermato)

Juventus Next Gen: Paolo MONTERO (nuovo) -> esonerato il 12/11 -> dal 12/11 Massimo BRAMBILLA

Latina: Pasquale PADALINO (nuovo) -> esonerato il 20/10 -> dal 25/10 Roberto BOSCAGLIA

Monopoli: Alberto COLOMBO (nuovo)

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico BARILARI (nuovo) -> esonerato il 19/01 -> dal 20/01 Giovanni FERRARO

Team Altamura: Daniele DI DONATO (nuovo)

Trapani: Alfio TORRISI (confermato) -> esonerato il 02/09 -> dal 02/09 Salvatore ARONICA -> esonerato l'11/12 -> dall'11/12 Ezio CAPUANO -> esonerato il 28/01 -> dal 30/10 Vincenzo TORRENTE