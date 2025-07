Ufficiale Colpo d'esperienza per la Dolomiti Bellunesi: preso il difensore Milesi

Un passo alla volta. Con equilibrio, identità e coerenza. È da qui che passa l’allestimento della rosa di una Dolomiti Bellunesi ormai prossima ad affrontare il campionato di Serie C. E in questo percorso, l’ingaggio di Luca Milesi rappresenta un tassello fondamentale: perché l’esperto difensore porta in dote più di 300 presenze nei professionisti, all’interno di una carriera vissuta sempre con senso del dovere e spirito di gruppo.

Classe 1993, nato a San Giovanni Bianco (provincia di Bergamo), Milesi vanta un lungo e solido curriculum: non a caso, ha vestito le maglie di Benevento, Arezzo, Modena, Vicenza, Piacenza, Carrarese, Siena. E AlbinoLeffe, in cui è stato una colonna difensiva per tre stagioni. Senza dimenticare l’esperienza nella categoria cadetta con la Pro Vercelli e l’ultima annata in C al Potenza, chiusa con 32 presenze e un gol.