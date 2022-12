ufficiale Avellino, rinnovo fino al giugno 2024 per Antonio Matera

Serie C

Oggi alle 18:08

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver prolungato il vincolo contrattuale con il tesserato Antonio Matera. Per il calciatore nativo di Foggia quella attuale è la seconda stagione in biancoverde. In totale ha collezionato con la maglia dell’Avellino 42 presenze tra campionato e coppe. Matera ha sottoscritto un accordo che lo legherà all’Avellino fino al 30 Giugno 2024.