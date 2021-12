ufficiale Catanzaro, è Vivarini il tecnico scelto per il post Calabro. Contratto fino al 2023

Serie C

Oggi alle 09:28

Come anticipato ieri, il Catanzaro ha scelto il nuovo tecnico: per il post Antonio Calabro, il club giallorosso si affida all'esperto Vincenzo Vivarini, che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2023.

Ecco il comunicato della società calabrese:

"L’US Catanzaro comunica di aver trovato l’accordo con mister Vincenzo Vivarini che da domani dirigerà il suo primo allenamento in giallorosso. Il tecnico abruzzese siederà sulla panchina delle Aquile fino a giugno 2023. Assieme a lui è stato ufficializzato il nuovo staff così composto:

allenatore in seconda Andrea Milani;

prearatore atletico Antonio Del Fosco;

allenatore dei portieri: Fabrizio Zambardi.

Vivarini sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 18, nella sede sociale di via Gioacchino da Fiore".