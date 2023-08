ufficiale Cesena, l'attaccante Udoh al Gubbio: prestito con opzione e contro-opzione

Serie C

Serie C

Il futuro dell’attaccante King Udoh sarà lontano dal Cesena dove nella passata stagione ha collezionato 22 presenze con quattro reti all’attivo. I romagnoli infatti hanno comunicato la cessione in prestito del calciatore italo-nigeriano al Gubbio, sempre in Serie C. Questa la nota:

“Il Cesena FC comunica di aver perfezionato nella giornata di oggi il trasferimento a titolo temporaneo di King Udoh all’AS Gubbio 1910. L’accordo prevede un diritto di opzione in favore del club umbro e di contro-opzione per quello bianconero. Arrivato in Romagna nella scorsa estate, con il Cavalluccio l’attaccante classe 1997 ha disputato 22 gare tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno quattro reti”.