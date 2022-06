ufficiale Doppia conferma in casa Recanatese: rimangono Senigaliesi e Ferrante

Per la stagione ventura, dopo la conferma di capitan Alessandro Sbaffo, arrivano altre due conferme in casa Recanatese: si tratta del centrocampista Luca Senigagliesi e del difensore Edoardo Ferrante.

Ecco il comunicato:

"Ora è ufficiale !!! Anche Luca Senigagliesi sarà dei nostri nel prossimo campionato di Serie C.

Il saggio, il ministro della difesa! Edoardo Ferrante resta in giallorosso !!! Una sicurezza in più per la prossima stagione".