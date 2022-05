ufficiale Prime conferme per la neo promossa Recanatese: rinnova capitano Sbaffo

"L’amore per una maglia, per una città, per un sogno non si dimostra solo con le parole ma con i fatti. Alessandro Sbaffo sarà il nostro Capitano per la stagione 2022/23 in Serie C!": con questo annuncio social, la Recanatese, fresca di promozione in Serie C, ha fatto sapere di aver confermato il centrocampista Alessandro Sbaffo.