ufficiale Entella, nuovo innesto nell'organigramma. Dell'Aversana vice presidente esecutivo

Serie C

Oggi alle 12:34

Importante novità nell'organigramma della Virtus Entella. La società biancoceleste accoglie nel suo consiglio d'amministratore Orazio Dell'Aversana, che ha lasciato l'Acd Entella, una delle filiere del vivaio biancoceleste, dopo tre anni di presidenza. Nel club del patron Gozzi avrà il prestigioso incarico di vice presidente esecutivo. Il dirigente ha saputo far crescere l'Academy in termini di numeri e di valore dando la possibilità a tutti i ragazzini del territorio di poter giocare a pallone indossando la maglia della propria città. Adesso l'ingresso nel board con un ruolo strategico e la responsabilità della gestione del club.

Il comunicato del club

Nella mattinata di oggi l'annuncio ufficiale sul sito del club: "La Virtus Entella comunica che Orazio dell’Aversana, che ha lasciato l’Acd Entella dove è stato presidente negli ultimi tre anni, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione del club con la carica di vice presidente esecutivo. A Orazio un grande in bocca al lupo per il nuovo importante incarico da parte del presidente Antonio Gozzi e di tutta la Virtus Entella".