ufficiale Fidelis Andria, altro cambio in panchina. Sollevato dall'incarico Diaw

vedi letture

Serie C

Oggi alle 13:56 Serie C

La Fidelis Andria 2018 comunica di aver sollevato Diaw Doudou dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Con mister Diaw, è stato sollevato anche l’allenatore in seconda Gian Marco Ortolani.

Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo vice per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico che guiderà la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio.