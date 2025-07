Ufficiale Lumezzane, nuovo innesto fra i pali: arriva Bonardi dall'Ospitaletto. Contratto triennale

vedi letture

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Bonardi nell’ultima stagione protagonista in serie D con la maglia dell’Ospitaletto e che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2028.

Portiere classe 2005 nato a Brescia è cresciuto nelle giovanili dell’Inter con cui ha disputato fino al campionato Under 18 collezionando anche le prime convocazione nella categoria Primavera prima di essere ceduto al Mestre in Serie D nella stagione 2023/24. Dopo sei mesi in Veneto e tre presenze tra campionato e Coppa di categoria, il trasferimento al Ponte San Pietro con cui scende in campo in quindici occasioni nel girone B di Serie D. Nel passato campionato si trasferisce all’Ospitaletto, in Serie D, di cui difende i pali in trentaquattro occasioni in campionato ed una in Coppa Italia conquistando la promozione diretta in Serie C e fermandosi nella poule scudetto solo in semifinale contro il Siracusa.

“Bonardi è un profilo importante che ben si è distinto nell’ultima stagione in Serie D, – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – evidenziando le sue qualità e prospettive di crescita. E’ la dimostrazione di quanto la società sia attenta sui giovani del territorio anche nelle categorie inferiori e siamo convinti di aver inserito in rosa un elemento con delle buone caratteristiche”.