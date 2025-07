Ufficiale Dopo 10 anni Mangia torna ad allenare in Italia: ha firmato con il Team Altamura

A distanza di dieci anni, ultima esperienza sulla panchina dell’Ascoli nel 2015/16, il tecnico Devis Mangia torna ad allenare in Italia. Dopo le esperienze all’estero alla guida di Universitatea Craiova (2017-19) e della nazionale di Malta (2019-2022) per l’allenatore c’è l’accordo con il Team Altamura in Serie C.

"La guida tecnica del sodalizio biancorosso per la stagione 2025/26 è stata affidata a Devis Mangia, 51enne originario di Cernusco sul Naviglio, che ha sposato il progetto del Team Altamura decidendo di ripartire dalla Serie C.

Mangia con il suo 4-4-2 ha conseguito una grande esperienza sia a livello nazionale che internazionale per aver guidato squadre di enorme valore come il Palermo in Serie A, oltre a Varese, Spezia, Bari e Ascoli; all’estero ha guidato la formazione del Craiova nel 2019 con la quale ha vinto la Coppa di Romania, e la Nazionale di Malta con il ruolo di Commissario Tecnico.

Su tutte spicca l’esperienza con la Nazionale italiana di Calcio Under 21 fra il 2012 ed il 2013 con 14 panchine ed una media punti fra le più alte in assoluto di 2.21, e portando gli azzurrini in finale contro la Spagna.

Da oggi Devis Mangia è ufficialmente il nuovo allenatore del Team Altamura, con un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo".