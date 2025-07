Ufficiale Ancora un acquisto per il Trapani: arriva il giovane La Sorsa dal Monopoli

Il Trapani continua nella sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere Cesare Galeotti, dell’esterno Niko Kirwan, dei centrocampisti Giovanni Di Noia, Enrico Celeghin, Simone Nicoli e Diego Marcolini e degli attaccanti Federico Vazquez e Francesco Grandolfo, il club siciliano ha annunciato l’arrivo del fantasista La Sorsa. Questo il comunicato:

La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Cristiano La Sorsa. Si tratta di un trequartista, classe 2006. La Sorsa, dopo essere partito dalle giovanili della Lazio, ha militato nelle formazioni Under 19 della Ternana e del Monopoli.

«Sono molto felice di questa opportunità», ha dichiarato La Sorsa. Avevo diverse proposte dal mondo della Primavera 1 ma vedendo questa chiamata, da parte di una società ed una piazza importante e competitiva come Trapani, non potevo non cogliere questa grande possibilità di vivere una stagione tra i grandi sono pronto a dare tutto me stesso per questa squadra e questa città!».