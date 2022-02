ufficiale Imolese, ecco De Feo per l'attacco: accordo fino al termine della stagione

Da tempo l'Imolese stava seguendo Gianmarco De Feo, svincolato dopo l'esperienza alla Vis Pesaro, e adesso l'attaccante può vestire la maglia rossoblù: è stato infatti raggiunto l'accordo tra le parti.

Questa la nota della società emiliana:

"Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna l’attaccante esterno classe ‘94 Gianmarco De Feo ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22.

De Feo è cresciuto nelle giovanili del Milan prima di affacciarsi al mondo dei professionisti con la prima esperienza alla Virtus Lanciano. Savona, Grosseto e Siena sono le tappe successive di una carriera che lo porta ad essere protagonista della salvezza - sul campo - della Lucchese e ad essere chiamato in Serie B dall’Ascoli. In cadetteria De Feo colleziona 5 presenze, mentre sono ben 126 i gettoni in Serie C conditi da 28 goal e 18 assist".