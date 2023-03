ufficiale La Lucchese passa definitivamente nelle mani del Gruppo Bulgarella

vedi letture

Dopo gli accordi preliminari, la Lucchese passa definitivamente nella mani del Gruppo Bulgarella, presieduto dall’imprenditore alberghiero Andrea Bulgarella.

Ad annunciarlo, con la nota che di seguito riportiamo la stessa società rossonera:

Si è concluso oggi, dopo l’accordo preliminare siglato il mese scorso, l’iter di acquisizione della squadra di calcio Lucchese 1905 da parte del Gruppo

Bulgarella.

Il gruppo presieduto dall’imprenditore alberghiero Andrea Bulgarella assume la proprietà della società.

Il nuovo Cda sarà composto da Andrea Bulgarella, da Ray Lo Faso (direttore generale del Gruppo Bulgarella), da Giuseppe Mangiarano e da Alessandro Vichi. L’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà assunto da Alessandro Vichi, mentre Ray Lo Faso rivestirà il ruolo di Amministratore Delegato. Tutti gli altri dirigenti societari e componenti dell’assetto tecnico rimarranno regolarmente in carica fino al termine della

stagione sportiva.

“Rinnoviamo il nostro entusiasmo nell’approcciare questa nuova sfida – ha dichiarato il neo A.D. Ray Lo Faso -. Ringraziamo tutta la città di Lucca per la positiva accoglienza. Da oggi inizieremo a lavorare con ambizione e perseveranza per garantire solide basi alla società”.

“Oggi consegniamo la società nelle mani del Gruppo Bulgarella, che non ha bisogno di presentazioni – ha commentato il Presidente Alessandro Vichi -. Fin dall’inizio avevamo sempre detto che saremmo stati disponibili a cedere le nostre quote a persone serie,

preparate, interessate soltanto a fare il bene della Lucchese. Andrea Bulgarella ed il suo gruppo racchiudono queste caratteristiche per noi fondamentali”.

Il Gruppo Bulgarella Holding ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro.

Al portafoglio alberghiero si aggiungono altri immobili ad uso commerciale, residenziale e

turistico.

Il know how di Andrea Bulgarella nel mondo del calcio risale agli anni Novanta con l’acquisizione del Trapani calcio da un fallimento, portando la squadra dall’Eccellenza sino in C e sfiorando la serie B".