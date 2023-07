ufficiale La nuova Triestina riparte da Lescano. Arriva in prestito dal Pescara

Colpo nel reparto avanzato per la nuova Triestina, che decide di ripartire dal talentuoso Facundo Lescano, che arriva in prestito dal Pescara, dopo una stagione vissuta in Abruzzo tra alti e bassi, nonostante i 19 gol messi a referto in 33 presenze.

Questo il comunicato del club:

"La Triestina è lieta di annunciare l'acquisto dell'attaccante argentino Facundo Lescano, in prestito dal Delfino Pescara 1936.

Lescano, 26 anni, ha firmato un accordo con la Triestina per la stagione 2023/24, con obbligo di acquisto per ulteriori due anni.

Nato in Mercedes, in Argentina, Lescano è passato alle accademie di Genova e Torino. Ha vinto lo Scudetto Primavera con il Torino nella stagione 2014/15 e nella stessa stagione ha esordito in Serie A.

Dopo aver segnato gol in doppia cifra con l'Igea Virtus in Serie D nella stagione 2016/17, ha maturato ulteriore esperienza con Siena, Sicula Leonzio e Potenza in Serie C, oltre a disputare la seconda divisione olandese nella stagione 2018/19 .

Negli ultimi quattro anni, ha segnato un totale di 55 gol tra Sicula Leonzio, Sambenedettese, Virtus Entella e, più recentemente, Pescara, dove ha segnato 20 gol tra campionato e playoff.

Benvenuto a Trieste, Facundo".