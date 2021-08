ufficiale La Pistoiese comunica lo staff tecnico e la rosa provvisoria di calciatori

Come anticipato, saranno Stefano Stefanelli e David Sassarini i volti da cui ripartirà la Pistoiese, fresca di ripescaggio in C, che con una nota ha ufficializzato il nuovo organigramma:

Direttore sportivo: Stefano Stefanelli

Responsabile tecnico Prima Squadra: David Sassarini

Allenatore in seconda: David Alessi

Preparatore atletico: Michele Grassi

Preparatore dei portieri: Cristian Tosti

Team manager: Vanni Pessotto.

Resa nota poi anche la lista dei giocatori (provenienti dal settore giovanile, in prova o in attesa di tesseramento):

PORTIERI: Toselli Simone (11/12/2003), Raspa Matteo (21/08/2001), Pinochi Pietro (10/05/2004);

DIFENSORI: Biagioni Alessio (06/02/2003), Curumi Alessio (26/03/2003), Taverni Lorenzo (10/09/2002), Pertica Gianvito (16/03/2000), Sabotic Minel (20/01/1994), Vignati Lorenzo (22/06/2000), Martina Alessandro (17/11/2000), Zanon Luca (04/07/1996), Zitelli Mauro (12/04/2000),

CENTROCAMPISTI: Boganini Lorenzo (06/02/2003), Tramacere Cesare (22/07/2002), Fortunati Davide (10/07/2001), Cappellini Filippo (22/01/2003), Bolis Thomas (02/08/1998), Tempesti Pietro (26/11/2001), Mal Raoul (19/02/2000), Minardi Viviano (15/06/1998),

ATTACCANTI: Pinzauti Lorenzo (09/09/1994), Sylla Fode (19/12/2000).