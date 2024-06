Ufficiale Pisa, non solo mister Aquilani. Risolve il contratto con il club anche il Ds Stefanelli

Un doppio addio in casa Pisa, annunciato poco fa anche dalla società. Dopo mister Alberto Aquilani, che nel pomeriggio di oggi ha fatto sapere della risoluzione contrattuale con il club mediante un post diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, saluta anche il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli, che, esattamente come il trainer laziale, risolve il contratto che lo legava ancora per una stagione al sodalizio toscano.

Ecco la nota per quel che concerne il dirigente: "La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.

La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera".

Segue anche quella relativa ad Aquilani: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il tecnico Alberto Aquilani al quale rivolge il ringraziamento per l’opera professionale svolta, assieme al proprio staff, unitamente ai migliori auspici per il prosieguo della carriera".