ufficiale Latina, Barberini rinnova per due anni. Teraschi invece per la prossima stagione

Doppia conferma in casa Latina in vista della prossima stagione, con il centrocampista Christian Barberini che ha prolungato fino al 2024, intanto che l’esterno Marco Teraschi ha rinnovato fino al 2023.

Questa la nota:

"Il Latina Calcio1932 comunicato di aver trovato l’accordo con altri due calciatori per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista Christian Barberini e dell’esterno Marco Teraschi fino al 30 giugno 2023.

Il primo, classe 1999, si appresta ad iniziare il sesto anno consecutivo in prima squadra con la maglia nerazzurra. Nella sua prima stagione in Lega Pro ha totalizzato 31 presenze, di cui 18 da titolare, realizzando due gol (nel successo interno contro la Vibonese e contro la Turris).

Il secondo, classe 2001, giunto nel capoluogo pontino nel 2019 dopo l’esperienza al Delfino Porto Flacco, ha collezionato 30 presenze, partendo in undici occasioni dal 1’. Una rete all’attivo nell’ultima stagione, segnata al Francioni nel successo ottenuto con il Picerno".