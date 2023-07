ufficiale Latina, termina anticipatamente l'avventura di Barberini: ha risolto il contratto

vedi letture

Dopo un’intera carriera con la maglia del Latina, dalle giovanili fino alla Serie C, per il centrocampista classe ‘99 Barberini si aprono le porte di una nuova avventura. Il giocatore, che nella passata stagione ha collezionato 22 presenze in Serie C, ha infatti risolto il contratto con i nerazzurri. Dopo 157 presenze, con tre gol e sei assist, in prima squadra dunque il calciatore prenderà nuove strade. Questa la nota del club:

"Il Latina Calcio 1932 comunica la rescissione anticipata del contratto con il calciatore Christian Barberini, per volontà dello stesso di intraprendere una nuova esperienza calcistica con altro club. La società ringrazia il calciatore, cresciuto nelle fila nerazzurre per la professionalità e l’impegno dimostrato nei sei anni trascorsi insieme".