ufficiale Lucchese, colpo a centrocampo: arriva l'ex Lazio e Salernitana Minala

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joseph Marie Minala, centrocampista camerunense, classe '96. Minala ha esordito nel campionato italiano di Serie A durante la stagione 2013/14, ingaggiato giovanissimo dalla Lazio. Di proprietà della società biancoceleste fino a giugno 2021, ha alternato comparizioni nella massima serie con ottime stagioni in Serie B, dove si è messo in evidenza con le maglie di Bari, Latina e Salernitana. Per lui, nel 2020, anche un'esperienza nel primo campionato cinese con la maglia del Qingdao Huanghai. Centrocampista dotato di ottima tecnica e visione di gioco, ha firmato un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2022, nell'ambito della trattativa condotta dalla Talento srl, nelle persone dell'avv. Gaetanino Rajani e del dott. Andrea Ferrato, con la collaborazione dell'avv. Valerio Merola. Minala vestirà la maglia rossonera #58