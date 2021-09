ufficiale Mantova, rinforzo fra i pali: arriva Marone, lo scorso anno al FC Messina

vedi letture

Serie C

Ieri alle 23:37 Serie C

Mantova 1911 comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del portiere Francesco Marone.

Classe 1999, Francesco Marone è cresciuto tra le fila del Settore Giovanile della Salernitana e della Paganese, con la quale esordisce in Serie C. Si trasferisce poi in forza al Portici, prima, e al Messina poi, da dove arriva dopo una stagione con 35 presenze da titolare.

Mantova 1911 rivolge a Francesco Marone un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.