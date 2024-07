Ufficiale Pineto, accordo pluriennale con il portiere classe 1999 Francesco Pietro Marone

Serie C

Pineto Calcio comunica di aver acquisito su base pluriennale a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Pietro Marone. Classe 1999, è cresciuto nella Salernitana, ha vestito, tra le altre, le maglie di Mantova, Messina, Sambenedettese e Aglianese.

Queste le parole del giocatore ai canali ufficiali del club abruzzese: "Per me è un onore vestire questa maglia. Iniziare con il Pineto questa stagione mi riempie di orgoglio e sono felicissimo di essere approdato in questa società. Ci aspetta un girone sicuramente duro e molto tecnico, ci sarà da divertirsi e sicuramente vorremmo essere protagonisti e vogliamo fare divertire i nostri tifosi.

Mister Cudini? È una persona spettacolare, molto attaccata ai suoi giocatori e chiede attaccamento alla maglia, unione del gruppo e spirito di sacrificio. E soprattutto ama fare divertire i tifosi con il suo credo, e ha dalla sua parte un grande staff".