ufficiale Modena, è addio con il Ds Matteassi: risolto il contratto

La notizia era nell'aria, adesso arriva l'ufficialità: il Modena e il Ds Luca Matteassi non proseguiranno l'avventura insieme.

Questa la nota della società emiliana:

"Il Modena F.C. comunica che nella data odierna, è stato risolto consensualmente il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 del direttore sportivo Luca Matteassi. Il club ringrazia Luca per il lavoro svolto nell’ultima stagione agonistica. A Luca va il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale".